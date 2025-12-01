Strike preventivi contro la guerra ibrida russa | come può cambiare la strategia Nato

Ilgiornale.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando Giuseppe Cavo Dragone parla, la NATO ascolta. Ammiraglio italiano già comandante della Marina, poi capo di Stato maggiore della Difesa, oggi è il presidente del Comitato militare dell’Alleanza, la più alta autorità militare del blocco transatlantico. È il consigliere diretto dei capi di Stato e di governo sulle questioni di sicurezza, la voce che traduce il quadro strategico in posture operative. Le sue parole, dunque, non sono mai semplici analisi: sono un’indicazione di rotta. Un’Alleanza “più aggressiva”. L’intervista concessa al Financial Times segna un passaggio importante nel pensiero strategico della NATO. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

strike preventivi contro la guerra ibrida russa come pu242 cambiare la strategia nato

© Ilgiornale.it - "Strike preventivi contro la guerra ibrida russa": come può cambiare la strategia Nato

Cerca Video su questo argomento: Strike Preventivi Contro Guerra