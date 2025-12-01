la nato valuta attacchi preventivi alla guerra ibrida russa

La Nato sta valutando di essere 'più aggressiva' nella risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo da parte della Russia. Lo ha detto l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare dell’Alleanza atlantica in un’intervista a Ft. 'Stiamo studiando tutto - ha dichiarato - sul fronte informatico, siamo in un certo senso reattivi. Essere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

