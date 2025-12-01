La Nato valuta attacchi preventivi alla guerra ibrida russa
La Nato sta valutando di essere 'più aggressiva' nella risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo da parte della Russia. Lo ha detto l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare dell’Alleanza atlantica in un’intervista a Ft. 'Stiamo studiando tutto - ha dichiarato - sul fronte informatico, siamo in un certo senso reattivi. Essere. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti simili trattati di recente
L'ammiraglio Dragone: "La Nato valuta un attacco preventivo alla Russia" "La Nato sta valutando un attacco preventivo contro la Russia in risposta agli attacchi ibridi. Forse dovremmo essere più aggressivi del nostro avversario". Lo ha dichiarato al Financial T - facebook.com Vai su Facebook
€uro MONETE RACCONTANO La storia attraverso le euro monete #25novembre 1881 nasce Giovanni XXIII (nato Angelo Giuseppe Roncalli), papa dal 28 ottobre 1958 al 3 giugno 1963 eurocollezione.altervista.org/_VATICANO_/Sta… #Vaticano #50cent Vai su X
Ucraina, la Nato valuta «attacco preventivo» contro la Russia. Cavo Dragone: risposta alla guerra ibrida - La Nato sta valutando un «attacco preventivo» contro la Russia in risposta agli attacchi ibridi. Segnala msn.com
Ucraina, Cavo Dragone: "La Nato valuta un attacco ibrido preventivo alla Russia" - "Essere più aggressivi rispetto alla nostra controparte potrebbe essere un'opzione", ma le questioni sono "il quadro giuridico, il quadro giurisdizionale, chi lo farà? Da tg24.sky.it
Giuseppe Cavo Dragone: "La Nato valuta anche un attacco preventivo alla Russia" - Il presidente del comitato militare dell'Alleanza atlantica in un'intervista a Ft: "Stiamo studiando tutto sul fronte informatico, siamo in un certo ... Segnala huffingtonpost.it