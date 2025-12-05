Autovelox due nuovi modelli in arrivo nel 2026 sulle strade italiane | cosa potranno rilevare

Il 2026 debutteranno sulle strade italiane due nuove tipologie di autovelox, i quali, a differenza di quelli tradizionali, potranno andare oltre il semplice rilevamento della velocità: un occhio di riguardo, quindi, dovrà essere dato anche al comportamento tenuto al volante dell'auto, che si tratti di sorpassi vietati oppure dell'utilizzo del cellulare durante la guida. Il Navigard entrerà in servizio lungo le autostrade, andando progressivamente a sostituire il Tutor. Il nuovo apparecchio elettronico potrà non solo segnalare il superamento del limite di velocità, come i normali autovelox, e calcolare la velocità media di un mezzo in un tratto di strada, come il suo predecessore, ma sarà in grado di individuare e trasmettere alle autorità un'altra serie di violazioni del Codice della Strada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Autovelox, due nuovi modelli in arrivo nel 2026 sulle strade italiane: cosa potranno rilevare

