Lugo donato un elettrocardiografo al reparto di Cardiologia
Si è svolta mercoledì 28 gennaio, presso l’ospedale "Umberto I" di Lugo, la cerimonia di ringraziamento per la donazione di un elettrocardiografo a favore del Servizio di Cardiologia: un gesto di solidarietà reso possibile grazie all’impegno dell’Associazione Confartigianato della Provincia di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Approfondimenti su Lugo Umberto I
Un nuovo gesto di generosità dei cittadini: donato un carrello multifunzione al reparto di cardiologia
Un gesto di generosità dei cittadini si è concretizzato con la donazione di un carrello multifunzione al reparto di cardiologia dell’ospedale S.
Lugo, una donazione dei Lions al reparto di oncologia dell'Umberto I
Ultime notizie su Lugo Umberto I
Argomenti discussi: Donato un elettrocardiografo al Servizio di Cardiologia dell’ospedale di Lugo; Donato un elettrocardiografo al servizio di Cardiologia dell’ospedale di Lugo; Confartigianato della Provincia di Ravenna dona un elettrocardiografo alla Cardiologia dell’ospedale di Lugo; Il cuore non aspetta: perché parlarne oggi può salvare vita.
Donato un elettrocardiografo alla Cardiologia dell’ospedale di LugoSi è svolta oggi, mercoledì 28 gennaio, presso l’ospedale Umberto I di Lugo, la cerimonia di ringraziamento per la donazione di un elettrocardiografo a favore del Servizio di Cardiologia, un gesto ... ravenna24ore.it
Donato un elettrocardiografo al servizio di Cardiologia dell’ospedale di LugoSi è svolta oggi, mercoledì 28 gennaio, presso l’ospedale Umberto I di Lugo, la cerimonia di ringraziamento per la donazione di un elettrocardiografo destinato al Servizio di Cardiologia del presidio ... ravennawebtv.it
Donato un elettrocardiografo al Servizio di Cardiologia dell’ospedale di Lugo https://sestopotere.com/donato-un-elettrocardiografo-al-servizio-di-cardiologia-dellospedale-di-lugo/ - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.