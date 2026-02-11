Groane e Brughiera | GE V sotto tutela 14.600 ore di vigilanza contro il degrado e per la sicurezza del parco lombardo

Le Guardie Ecologiche Volontarie hanno intensificato i controlli nel parco delle Groane e della Brughiera Briantea, ora sotto tutela. Sono state svolte più di 14.600 ore di vigilanza per contrastare il degrado e garantire la sicurezza di questa area verde di circa 8.000 ettari. I volontari si sono mossi giorno e notte, pattugliando i sentieri e intervenendo dove necessario. La tutela del parco, ora riconosciuta ufficialmente, mira a preservare il paesaggio e fermare le attività illegali che minacciano questa risorsa

Groane sotto tutela: le Guardie Ecologiche Volontarie blindano un polmone verde lombardo. Il 2025 è stato un anno di intensa attività per le Guardie ecologiche volontarie (GEV) del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, un'area verde strategica che si estende per quasi 8.000 ettari tra le province di Como, Monza e Brianza e Milano. L'impegno profuso dai volontari, documentato in oltre 14.600 ore di servizio, ha permesso di rafforzare la tutela di un ecosistema complesso e fragile, soggetto a diverse pressioni antropiche. L'impegno si è concretizzato in un monitoraggio costante e in interventi mirati a preservare la biodiversità e a garantire la fruizione sostenibile del parco.

