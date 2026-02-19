Lutto per Michela Andreozzi è morta la mamma Licia | Sei stata tutto
Michela Andreozzi ha annunciato su Instagram la perdita della madre Licia, scomparsa all’età di 78 anni. La comica ha scritto che sua madre “è stata tutto” e ha condiviso una foto familiare che la ritrae sorridente con la donna. Licia si è spezzata dopo una lunga malattia e la notizia ha subito fatto il giro del web. La perdita di Licia lascia un vuoto grande nella vita di Michela, che ha espresso il dolore con parole sincere e toccanti. La famiglia si prepara a ricordarla con affetto.
Con un post pubblicato su Instagram, Michela Andreozzi ha annunciato la morte della madre Licia. "Sei stata tutto", ha scritto ad accompagnare la foto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Lutto per Michela Andreozzi, è morta la mamma. Il post sui social: «Sei stata tutto»«La nostra amatissima, amatissima, amatissima madre se ne é andata dolcemente questa mattina». Attraverso un post sul suo profilo ... msn.com
