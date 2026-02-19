Lutto per Michela Andreozzi è morta la mamma Licia | Sei stata tutto

Michela Andreozzi ha annunciato su Instagram la perdita della madre Licia, scomparsa all’età di 78 anni. La comica ha scritto che sua madre “è stata tutto” e ha condiviso una foto familiare che la ritrae sorridente con la donna. Licia si è spezzata dopo una lunga malattia e la notizia ha subito fatto il giro del web. La perdita di Licia lascia un vuoto grande nella vita di Michela, che ha espresso il dolore con parole sincere e toccanti. La famiglia si prepara a ricordarla con affetto.