Lutto per l'attrice Michela Andreozzi è morta la mamma | Sei stata tutto

L’attrice Michela Andreozzi ha annunciato su Instagram la morte della madre, avvenuta ieri pomeriggio. La donna aveva 78 anni ed era malata da tempo. Andreozzi ha scritto:

Con un post pubblicato su Instagram, Michela Andreozzi ha annunciato la morte della madre. "Sei stata tutto", ha scritto l'attrice ad accompagnare la foto. A legarle un profondo rapporto. Lutto per Michela Andreozzi, è morta la mamma Licia: "Sei stata tutto" Michela Andreozzi ha annunciato su Instagram la perdita della madre Licia, scomparsa all'età di 78 anni. Lutto per Michela Andreozzi, è morta la mamma. Il post sui social: «Sei stata tutto» «La nostra amatissima, amatissima, amatissima madre se ne é andata dolcemente questa mattina».