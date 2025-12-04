Pellegrino | FdI | La lista degli stupri non è una goliardata tra ragazzini | servono le scuse alle donne offese nella dignità
Gentile Direttore, quanto è accaduto al Liceo Giulio Cesare non può essere minimizzato. La comparsa della cosiddetta “lista degli stupri” è un episodio che non può essere considerato una semplice leggerezza: ha ferito la dignità delle studentesse, esponendole a un’umiliazione profonda e a un senso di vulnerabilità che nessuna ragazza dovrebbe provare. Le notizie di queste ore confermano la necessità di affrontare la vicenda con serietà, anche alla luce della comparsa di una seconda lista in un altro istituto di Lucca. La polizia ascolterà lo studente che ha scattato la foto prima che la scritta venisse rimossa, mentre l’istituto ha già preso posizione e avviato un percorso di sensibilizzazione sul rispetto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SCUOLA, PELLEGRINO (FDI). GRAVISSIMO QUANTO ACCADUTO AL GIULIO CESARE: UN SEGNALE INQUIETANTE, LE STUDENTESSE VANNO ... - "L'apparizione di una cosiddetta 'lista degli stupri' all'interno del liceo Giulio Cesare di Roma rappresenta un fatto di inaudita gravità. Si legge su agenziagiornalisticaopinione.it
FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «LISTA STUPRI, ROSCANI (FDI): ATTO SESSISTA CHE VA SANZIONATO DURAMENTE» - "Non può passare come una bravata la lista degli stupri pubblicata al Liceo Giulio Cesare di Roma. Segnala agenziagiornalisticaopinione.it
Scuola: Fd'I, su "lista stupri" liceo Giulio Cesare Roma indagare e punire responsabili - "Apprendiamo sconcertati della comparsa di una scritta: 'lista stupri', accompagnata da una serie di nomi e cognomi delle studentesse, ... Segnala agenzianova.com
