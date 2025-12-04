Pellegrino | FdI | La lista degli stupri non è una goliardata tra ragazzini | servono le scuse alle donne offese nella dignità

Gentile Direttore, quanto è accaduto al Liceo Giulio Cesare non può essere minimizzato. La comparsa della cosiddetta “lista degli stupri” è un episodio che non può essere considerato una semplice leggerezza: ha ferito la dignità delle studentesse, esponendole a un’umiliazione profonda e a un senso di vulnerabilità che nessuna ragazza dovrebbe provare. Le notizie di queste ore confermano la necessità di affrontare la vicenda con serietà, anche alla luce della comparsa di una seconda lista in un altro istituto di Lucca. La polizia ascolterà lo studente che ha scattato la foto prima che la scritta venisse rimossa, mentre l’istituto ha già preso posizione e avviato un percorso di sensibilizzazione sul rispetto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

