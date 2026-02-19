Grattacielo Possibile e Avs attaccano il sindaco Fabbri | Servono subito case per gli sfollati

Il Grattacielo diventa il centro di una polemica tra Possibile, Avs e il sindaco Fabbri. Le due forze politiche chiedono con urgenza nuove abitazioni per gli sfollati, dopo il crollo parziale di alcune strutture. La richiesta nasce dalla necessità di trovare soluzioni rapide per le persone rimaste senza casa, che si trovano ora a vivere in strutture temporanee. La discussione si accende anche sui tempi di intervento e sulla responsabilità dell’amministrazione comunale. La questione resta al centro del dibattito politico locale.

Le sezioni ferraresi di Possibile e Alleanza verdi sinistra, si sono espresse sul tema, sempre più sotto i riflettori, del Grattacielo. Dopo la conferenza stampa indetta da Ilaria Cucchi in Senato, ecco il loro commento. “È difficile crederlo se si frequentano solo i social - hanno proseguito -, soprattutto le pagine di Alan Fabbri dove impazzano i soliti plaudenti odiatori. Però è così. La fallimentare e crudele gestione della vicenda Grattacielo da parte di chi governa questa città sta facendo indignare e vergognare tante e tanti ferraresi. Perché Ferrara, da almeno un'ottantina d'anni, non è così egoista e cattiva da lasciare oltre 600 persone senza prospettive e da esserne addirittura orgogliosa”.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

