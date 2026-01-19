Grattacielo sfollati a ‘Viale K’ Fabbri | Grazie Bedin ma accoglienza non sia esposizione mediatica

È terminata domenica pomeriggio la fase di accoglienza d’emergenza presso il Palapalestre, in seguito all’evacuazione degli sfollati dal grattacielo di Viale K. Fabbri ha ringraziato Bedin, sottolineando l’importanza di un’accoglienza concreta e senza strumentalizzazioni mediatiche. La gestione dell’emergenza prosegue con l’obiettivo di garantire supporto e soluzioni adeguate alle persone coinvolte.

Si è chiusa, come previsto, domenica pomeriggio la fase dell’accoglienza d’emergenza al Palapalestre. Una decisione arrivata dal Centro Coordinamento Soccorsi che - subito dopo l’incendio e la conseguente inagibilità della torre B del Grattacielo - si è tenuto quotidianamente per gestire.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Dopo l’incendio al Grattacielo, l’appello: “L’accoglienza prosegua”. Fabbri: “Un alloggio per i più fragili”. Botta e risposta con Ilaria Cucchi

Dopo l’incendio al Grattacielo di Ferrara, prosegue il dibattito sull’accoglienza degli sfollati. Le richieste di mantenere il supporto e trovare alloggi per i più fragili sono al centro delle discussioni, con risposte contrastanti tra le parti coinvolte, tra cui rappresentanti delle istituzioni e figure come Ilaria Cucchi. La situazione rimane complessa, evidenziando l’importanza di un intervento equilibrato e sostenibile per chi si trova in difficoltà.

Grattacielo evacuato a Ferrara, i primi 50 sfollati trovano posto in palestra: video

Un grattacielo a Ferrara è stato evacuato a causa di un problema di sicurezza. I primi 50 sfollati sono stati accolti temporaneamente in una palestra, dove passeranno la notte. La struttura può ospitare fino a mille persone, garantendo un alloggio sicuro mentre si prosegue con le operazioni di gestione dell’emergenza. La situazione è sotto controllo e si stanno adottando tutte le misure necessarie per la tutela dei cittadini coinvolti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incendio al grattacielo di Ferrara, gli sfollati devono lasciare il Palapalestre - Ultimatum alle 15 per liberare la struttura che ha garantito accoglienza a una settantina di persone. rainews.it