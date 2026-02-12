Sgombero del Grattacielo operazione iniziata all’alba Il sindaco Fabbri | Decisione difficile ma necessaria

Questa mattina presto, le forze dell’ordine sono entrate nel Grattacielo di Ferrara per eseguire lo sgombero. Il sindaco Fabbri ha definito l’operazione una scelta difficile, ma indispensabile per mettere in sicurezza chi vive lì. L’intervento, che ha coinvolto polizia e vigili del fuoco, è partito all’alba e prosegue senza incidenti.

Forze dell’ordine e servizi sociali al lavoro per liberare gli alloggi ritenuti in condizioni di rischio per la sicurezza degli abitanti È iniziata alle prime ore del mattino di giovedì 12 l’operazione coordinata dalla Questura di Ferrara per la liberazione degli alloggi del Grattacielo, ritenuti in condizioni di rischio per la sicurezza degli abitanti. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale, con il supporto dei servizi sociali del Comune per assistere i nuclei più fragili. “Dall’amministratore di condominio abbiamo appreso che era venuto meno il requisito fondamentale richiesto dai vigili del fuoco - spiega infatti il sindaco -, che fino ad oggi aveva consentito una sorta di tolleranza.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Ferrara Grattacielo

Il recente sgombero delle torri di via Felisatti rappresenta un momento di svolta nella storia del Grattacielo Fabbri.

Nella mattina dell’11 gennaio a Ferrara si è verificato un incendio nella Torre B di via Felisatti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ferrara Grattacielo

Argomenti discussi: Ferrara, al via gli sgomberi forzati al Grattacielo; Bollette, mutui, abitazioni provvisorie: le proposte dei sindacati per l'emergenza al Grattacielo; Per strada 500 persone. Ecco la questione privata; Grattacielo, 30 residenti negli uffici dell'Asp. Il sindaco: Non si può pretendere di saltare le code.

Sgombero del Grattacielo, urla e lacrime dei residenti: Ci avete dato solo 15 giorni. Il sindaco: Troppo pericolosoOperazioni in corso dalle 7 di mattina a Ferrara dopo l'ordinanza di Alan Fabbri: mobilitazione di forze dell'ordine e assistenti sociali. Alcuni dei 36 nuclei familiari separati per l'accoglienza. S ... msn.com

Grattacielo, l’ultimo atto: è il giorno dello sgombero. Al via i controlli nelle caseIniziano questa mattina le operazioni alle torri interessate dall’ordinanza di inagibilità. Continua la polemica tra Greco (Cgil) e il sindaco: Fabbri è un bullo, servono risposte ... msn.com

Intervento di Fabio Anselmo sullo sgombero del Grattacielo che entro fine settimana lascerà senza casa altre 300 persone dopo le 200 che lo sono già da un mese facebook