Grande successo al Teatro di San Carlo per la IV tappa del PNRR Internazionalizzazione

Si è appena conclusa al Teatro di San Carlo la quarta tappa del progetto PNRR Internazionalizzazione, un’iniziativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che mira a rafforzare la presenza internazionale del sistema italiano di istruzione e ricerca. L’evento ha riunito rappresentanti istituzionali, accademici e artistici, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni europee e nazionali per il futuro del settore.

Tempo di lettura: 3 minuti Una serata di altissimo profilo artistico, istituzionale e formativo ha segnato la quarta tappa del progetto PNRR Internazionalizzazione, realizzato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 1, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, e promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Il Teatro di San Carlo, tempio della lirica mondiale, ha accolto un evento di straordinaria rilevanza, registrando il tutto esaurito e tributando applausi a scena aperta a tutti i protagonisti della serata: studenti, docenti, solisti, coro e orchestra, in un clima di entusiasmo e profonda partecipazione del pubblico.

