Le strade del suono – Festival Berio | Genova festeggia il centenario del grande compositore

Una due giorni per celebrare il centenario della nascita di Luciano Berio (1925–2003): Le strade del suono, festival di Eutopia Ensemble, torna quest’anno a Genova per la sua dodicesima edizione venerdì 5 e sabato 6 dicembre con un evento speciale dedicato a uno dei protagonisti assoluti della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Questo weekend la rassegna "Le strade del Suono" celebra Luciano Berio con un doppio appuntamento imperdibile. Venerdì 5 dicembre due concerti itineranti per violini, “Bach, Bartók, Berio", che attraversano angoli storici di Genova; sabato 6 dicembre inve - facebook.com Vai su Facebook

“Le strade del suono – Festival Berio”: Genova festeggia il centenario del grande compositore - Una due giorni per celebrare il centenario della nascita di Luciano Berio (1925–2003): Le strade del suono, festival di Eutopia Ensemble, torna quest’anno a Genova per la sua dodicesima edizione ... Riporta genovatoday.it

Festival Berio, il 5 e 6 dicembre a Genova due giorni di musica per un grande del Novecento - In programma, tra le altre cose, un concerto itineranti per violini e un percorso di ascolto e riflessione su Berio e la sua eredità artistica ... Come scrive msn.com