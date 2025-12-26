Giovani feriti all' esterno di un locale | il Questore di Napoli chiude discoteca per 15 giorni

26 dic 2025

Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione ad horas per 15 giorni dell’attività di intrattenimento danzante e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di una discoteca di Agnano.In particolare, lo scorso 14 dicembre, all’esterno dell’esercizio in questione, si è verificata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

