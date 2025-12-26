Giovani feriti all' esterno di un locale | il Questore di Napoli chiude discoteca per 15 giorni
Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione ad horas per 15 giorni dell’attività di intrattenimento danzante e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di una discoteca di Agnano.In particolare, lo scorso 14 dicembre, all’esterno dell’esercizio in questione, si è verificata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Rissa nel parcheggio, il questore chiude la discoteca per 5 giorni
Leggi anche: Spari nella notte contro la discoteca Just Me di Lonato: il questore di Brescia chiude il locale per un mese
Tamponamento in centro a Oristano: feriti due giovani; “Ci state fissando”. In due circondati e pestati con ferocia, uno resta sfregiato in volto; Da Brindisi a Lecce per aggredire due giovani in un locale, uno ha confessato.
Giovani feriti all'esterno di un locale: il Questore di Napoli chiude discoteca per 15 giorni - Già nel corso del 2024, la Questura partenopea aveva disposto una precedente sospensione dell’attività per la durata di 15 giorni ... napolitoday.it
Rissa fuori dal locale. Incastrati i responsabili - Bondeno, le telecamere hanno permesso di fare chiarezza sull’episodio. msn.com
"Mi stai fissando", poi partono le botte in un locale di Lecce: due giovani denunciati - Due giovani identificati e denunciati per lesioni personali aggravate dopo un'aggressione a due cittadini iracheni in un locale di Lecce. virgilio.it
GRAVE INCIDENTE, MORTO 18ENNE Tragedia di Natale sulle strade della BAT: muore un 18enne, due giovani feriti - facebook.com facebook
Un altro incidente nella notte di Natale a Besozzo: tre giovani feriti x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.