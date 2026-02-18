Poker di Gordon Newcastle a valanga sul Qarabag | a Baku finisce 6-1

Gordon ha segnato quattro gol e ha portato il Newcastle a una vittoria schiacciante di 6-1 contro il Qarabag a Baku. La causa di questa vittoria è stata l’ottima prestazione del giocatore, che ha dominato il primo tempo con le sue reti. Thiaw ha aggiunto un altro gol, contribuendo a blindare il risultato. La squadra di Howe ora si avvicina con sicurezza agli ottavi di finale, grazie a questa prova convincente. I tifosi del Newcastle esultano per questa prestazione impressionante.

Il Newcastle asfalta il Qarabag a Baku e blinda la qualificazione agli ottavi di Champions League. Finisce 6-1 per la squadra di Howe: fa tutto Gordon, quattro reti nel primo tempo, di cui due su rigore. Segna anche l'ex Milan Thiaw, nella ripresa chiude Murphy. Di Cafarquliyev l'unico gol degli uomini di Qurbanov. Alle 21 le ultime due gare d'andata dei playoff: in campo Bruges-Atletico Madrid e Olympiacos-Bayer Leverkusen. A Baku, c'è soltanto una squadra in campo. E non è il Qarabag. Il Newcastle rifila sei gol ai padroni di casa mettendo in cassaforte l'accesso agli ottavi in vista della sfida di ritorno al St.