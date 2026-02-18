Gordon del Newcastle | impresa storica in Champions League contro il Qarabag
Anthony Gordon ha scritto una pagina importante nella storia del Newcastle, vincendo una partita difficile contro il Qarabag in Champions League. La squadra inglese ha dominato il match, segnando tre gol e mostrando una grande determinazione. La vittoria permette al Newcastle di mantenere viva la speranza di qualificarsi ai gironi, con una prestazione convincente in trasferta. Gordon ha segnato il primo gol, dando il via alla rimonta e conquistando i tifosi con il suo impegno. Questa vittoria rappresenta un risultato significativo per la squadra.
Serate memorabili hanno il potere di ridefinire le gerarchie sportive: a Baku, una notte europea ha consacrato Anthony Gordon come protagonista assoluto della Champions League. L’esterno d’attacco del Newcastle ha guidato l’incontro d’andata dei playoff con una prestazione che va oltre il punteggio, trasformando una sfida di toppa in una pagina storica per il club e per il giocatore. In scena una dominante dimostrazione di controllo tecnico e dinamismo offensivo: un poker di reti ha proiettato i Magpies verso una vittoria pesante e ha ipotecato il passaggio al turno successivo. La prova di Gordon ha assunto contorni di riferimento, con la maglia del Newcastle che ha trovato sulla sua presenza la chiave per aprire le porte della fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Diretta gol Champions League LIVE: Newcastle a valanga contro il Qarabag, ora in campo i match delle 21.00Il Newcastle ha battuto il Qarabag con un risultato schiacciante, dimostrando un gioco aggressivo e molto efficace.
Poker di Gordon, Newcastle a valanga sul Qarabag: a Baku finisce 6-1Gordon ha segnato quattro gol e ha portato il Newcastle a una vittoria schiacciante di 6-1 contro il Qarabag a Baku.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pronostico Qarabag FK-Newcastle United: analisi e probabili formazioni 18/02/2026 Champions League.
Gordon è entrato nella storia del Newcastle: traguardo storico in Champions League contro il Qarabag. Tutti i dettagliGordon è entrato nella storia del Newcastle: traguardo storico in Champions League contro il Qarabag. Tutti i dettagli Ci sono serate che ridefiniscono le gerarchie e scrivono nuove pagine negli alman ... calcionews24.com
Quattro reti in Champions: Gordon è in buona compagnia. E può imitare Luiz AdrianoIl centravanti del Newcastle Antony Gordon è entrato, grazie alla prestazione nel primo tempo della sfida con il Qarabag, nel ristretto novero. tuttomercatoweb.com
Champions League | Le formazioni ufficiali di Bodo Glimt- @Inter x.com
Anthony Gordon ha segnato 4 gol. In una partita di Champions League. Tutti nel primo tempo GORDON IS ON FIRE #Gordon #Newcastle #QarabagNewcastle #ChampionsLeague facebook