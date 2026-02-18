Gordon del Newcastle | impresa storica in Champions League contro il Qarabag

Anthony Gordon ha scritto una pagina importante nella storia del Newcastle, vincendo una partita difficile contro il Qarabag in Champions League. La squadra inglese ha dominato il match, segnando tre gol e mostrando una grande determinazione. La vittoria permette al Newcastle di mantenere viva la speranza di qualificarsi ai gironi, con una prestazione convincente in trasferta. Gordon ha segnato il primo gol, dando il via alla rimonta e conquistando i tifosi con il suo impegno. Questa vittoria rappresenta un risultato significativo per la squadra.

Serate memorabili hanno il potere di ridefinire le gerarchie sportive: a Baku, una notte europea ha consacrato Anthony Gordon come protagonista assoluto della Champions League. L’esterno d’attacco del Newcastle ha guidato l’incontro d’andata dei playoff con una prestazione che va oltre il punteggio, trasformando una sfida di toppa in una pagina storica per il club e per il giocatore. In scena una dominante dimostrazione di controllo tecnico e dinamismo offensivo: un poker di reti ha proiettato i Magpies verso una vittoria pesante e ha ipotecato il passaggio al turno successivo. La prova di Gordon ha assunto contorni di riferimento, con la maglia del Newcastle che ha trovato sulla sua presenza la chiave per aprire le porte della fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

