L' alternative rock dei Dogstar con Keanu Reeves fa tappa al Pordenone Blues & Co Festival

I Dogstar, la band del carismatico Keanu Reeves, confermano il loro ritorno in Europa e annunciano quattro tappe del loro tour in Italia. E una di queste sarà a Pordenone.Bret Domrose (chitarravoce), Rob Mailhouse (batteria) e Keanu Reeves (basso) saranno al Pordenone Blues & Co. Festival il 14. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

