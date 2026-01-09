Riccardo Cocciante sabato 20 giugno dal Parco San Valentino di Pordenone

Sabato 20 giugno, Riccardo Cocciante si esibirà al Parco San Valentino di Pordenone. Con una carriera che vanta oltre 40 album pubblicati in tre lingue, l’artista e compositore italiano ha lasciato un’importante traccia nel panorama musicale internazionale. La sua musica continua a coinvolgere diverse generazioni, offrendo concerti che combinano talento e emozione.

È uno degli artisti e compositori di maggior successo in Italia e all'estero: con oltre 40 album, pubblicati in tre lingue, Riccardo Cocciante ha conquistato il cuore di intere generazioni, regalando al pubblico esperienze uniche, indimenticabili. Dopo il trionfo nei più importanti teatri, organizzato per celebrare il 50° anniversario dell'album "Anima", annuncia il tour "IO.RICCARDO COCCIANTE NEL 2026", che debutterà con un concerto imperdibile sabato 20 giugno 2026 dal Parco San Valentino di Pordenone ed è il primo concerto annunciato di "Verso Pordenone", il progetto speciale che accompagna la città capitale italiana della cultura nel 2027.

Riccardo Cocciante sarà in tour anche nel 2026 - Biglietti sono già disponibili online, mentre in tutti i punti vendita autorizzati saranno disponibili a partire da sabato 20 dicembre 2025 alle ore 11. rockol.it

Riccardo Cocciante torna dal vivo con nuovi speciali appuntamenti in giro per l'Italia!

