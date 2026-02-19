Google cosa aspettarsi dai display trasparenti xr di android

Google sta lavorando ai display trasparenti XR, un progetto che punta a rivoluzionare l’esperienza visiva. Le nuove interfacce di Android XR e il sistema Glimmer, pensato per occhiali con schermi integrati, offrono comandi più intuitivi e un’inedita integrazione tra realtà virtuale e reale. I dispositivi promettono di mostrare notifiche e informazioni senza interrompere le attività dell’utente. La presentazione ufficiale potrebbe avvenire già entro la fine dell’anno, mentre le prime versioni di prova stanno già circolando tra gli sviluppatori.

l'interfaccia degli occhiali XR di google viene analizzata attraverso le scelte di design di android xr e del sistema glimmer, pensato per dispositivi con display integrato. il focus è posto sulla gestione della presentazione visiva, sulla leggibilità a distanza e sulle dinamiche di interazione che definiscono l'esperienza utente. android xr: glimmer, il sistema di design per gli occhiali con display. la progettazione non prevede che l'interfaccia appaia direttamente sulla superficie della lente: l'interfaccia viene proiettata a una profondità percepita di circa un metro, in uno spazio di visualizzazione quadrato.