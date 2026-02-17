Backup dei file android in distribuzione google | cosa aspettarsi prima di esaltarsi

Google ha introdotto una nuova funzione di backup locale dei file su Android con l’ultimo aggiornamento di febbraio del Google Play System. Questa novità permette agli utenti di salvare i propri dati direttamente sul dispositivo, senza dover ricorrere al cloud. Per esempio, ora è possibile fare una copia dei documenti e delle foto importanti senza connettersi a Internet.

una novità introdotta con l’aggiornamento di febbraio del google play system consente di effettuare un backup locale dei file su android. la funzione dedica una voce al salvataggio della cartella downloads in google drive, offrendo una soluzione simile a google photos ma limitata ai contenuti scaricati. la sincronizzazione non è continua e il backup non rappresenta una copia dell’ intero dispositivo. backup locale dei file su android: cosa cambia. l’implementazione riguarda una nuova opzione di backup dedicata ai file scaricati, disponibile nell’ambito dell’aggiornamento di febbraio. l’archiviazione locale viene associata a google drive e non coinvolge l’intero contenuto dello storage interno del dispositivo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Backup dei file android in distribuzione google: cosa aspettarsi prima di esaltarsi Android aggiunge la funzione di backup locale dei file tramite google driveGoogle ha introdotto una nuova funzione in Android che permette di eseguire backup locali dei file utilizzando Google Drive. Google risolve finalmente una lacuna nel backup androidGoogle ha risolto un problema che impediva il backup automatico dei download sui dispositivi Android. Come eseguire il backup di tutti i dati su Android prima del ripristino delle impostazioni di fabbri Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Google porta il backup automatico di Downloads su Google Drive; I migliori 8 servizi di Cloud storage del 2026; Google Foto potrebbe cancellare file e immagini senza avvisare: cosa si rischia e come evitarlo; Google Foto potrebbe eliminare le immagini importanti: cosa fare per non perderle. Google conferma il backup dei file scaricati su AndroidDopo mesi di indizi scovati tra teardown e stringhe nascoste, arriva finalmente la conferma ufficiale: Google sta introducendo una nuova funzionalità di backup dei file locali su Android, con ... tuttoandroid.net Android, Google attiva il backup dei downloadL’aggiornamento di febbraio del Play System abilita il salvataggio automatico dei file scaricati direttamente su Google Drive. msn.com Non rinunciare ai tuoi ricordi: Foto, video, messaggi: sono momenti importanti, non file da cancellare. Quando lo spazio finisce e il telefono va in tilt, TECH3.0 è la soluzione. Ci occupiamo noi del backup dei tuoi dati, in modo semplice e sicuro, così pu facebook