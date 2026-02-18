android xr interfaccia utente google mostra una scintilla di speranza

Google ha presentato Android XR, un sistema che punta a migliorare l’esperienza utente negli occhiali XR. La novità più interessante è Glimmer, la nuova linea di design con schermo trasparente, pensata per rendere più naturale l’interazione con la realtà estesa. Questa scelta potrebbe cambiare il modo in cui utilizziamo gli occhiali intelligenti, portando un tocco di innovazione più concreto nel settore.

tra le novità annunciate da google per la realtà estesa, glimmer si impone come la nuova linea di design dedicata agli occhiali xr con schermo trasparente. la libreria, pensata per jetpack compose, abilita la creazione di interfacce visibili sulle lenti mantenendo un aspetto neutro e una leggibilità elevata. rispetto agli stilemi vivaci di alcune piattaforme, glimmer privilegia tonalità chiare, contrasti controllati e ombre calibrate, per ridurre l’impatto visivo sul contesto. l’obiettivo è posizionare l’interfaccia a una distanza percepita simile a quella naturale, evitando la tolleranza del mondo reale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

