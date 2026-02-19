Google chrome aggiunge vista divisa e annotazione pdf con caricamento su drive

Google Chrome ha aggiornato le sue funzionalità, offrendo ora la possibilità di usare la vista divisa, annotare i PDF e salvarli direttamente su Google Drive. Questa novità nasce dall’esigenza di semplificare il lavoro con più schede e documenti aperti contemporaneamente. Con la vista divisa, gli utenti possono confrontare facilmente due pagine, mentre le annotazioni sui PDF facilitano l’aggiunta di commenti e note senza dover usare applicazioni esterne. La sincronizzazione con Drive permette di archiviare e condividere i file rapidamente. La novità sarà disponibile a breve per tutti gli utenti di Chrome.

Questo testo presenta le ultime novità di produttività introdotte in Chrome, concentrandosi su tre funzionalità che migliorano l'efficienza operativa: Split View, annotazione dei PDF e Salvataggio su Google Drive. Le innovazioni sono state implementate per ridurre la gestione continua delle schede e semplificare le azioni sui documenti, offrendo un flusso di lavoro più fluido e immediato. split view in chrome: gestione di due schede affiancate. La funzione Split View permette di tenere aperte due schede in parallelo, visualizzandole fianco a fianco per eliminare la continua navigazione tra schede diverse.