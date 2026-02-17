Android aggiunge la funzione di backup locale dei file tramite google drive
Google ha introdotto una nuova funzione in Android che permette di eseguire backup locali dei file utilizzando Google Drive. La modifica, annunciata nelle ultime note di aggiornamento di Google Play Services, consente agli utenti di salvare i dati direttamente sullo spazio di archiviazione del servizio cloud, facilitando il ripristino anche senza connessione a internet. Per esempio, ora è possibile fare copie di sicurezza delle foto e dei documenti più importanti, senza dover ricorrere a applicazioni di terze parti.
Una novità evidenziata dalle note di rilascio più recenti di Google Play services introduce un backup locale dei file per i dispositivi Android, alimentato da Google Drive. L’obiettivo è garantire che i documenti scaricati restino al sicuro e raggiungibili da qualunque dispositivo collegato all’account, offrendo una protezione aggiuntiva oltre alle solite opzioni di archiviazione. backup locale dei file su android: cosa comporta. La funzione descritta protegge i file contenuti nella cartella Download eseguendo un caricamento automatico verso Google Drive, creando una nuova area di archiviazione dedicata. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Google aggiunge sette nuove funzioni per accessibilità, sicurezza e produttività ad Android
Spotify aggiunge una nuova funzione per non dover cercare i tuoi brani su google
Spotify ha lanciato una nuova funzione chiamataLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La funzione Fissa scheda di Google Chrome per Android disponibile per tutti; Miglior tablet con SIM: guida all’acquisto (febbraio 2026); Passare foto da Android a MacBook diventerà molto più semplice: si allarga il supporto ad AirDrop; Questo trucco Android mi consente di accedere al mio telefono più velocemente: ecco come funziona.
Google prepara Handoff, la funzione perfetta per quando Android sarà anche su DesktopAndroid 17 introduce Handoff, funzione di continuità tra dispositivi: come funziona, cosa possono fare le app e quali limiti ci sono ora. smartworld.it
Gemini su Gmail per Android e iOS aggiunge eventi al calendarioGoogle porta su Android e iOS la funzione Aggiungi al calendario con Gemini su Gmail, per creare eventi direttamente dalle email. Google porta su Android e iOS la funzione Aggiungi al calendario con ... punto-informatico.it
L'ultimo aggiornamento di Telegram aggiunge un profondo restyling dell'app Android, ancora più Liquid Glass su iOS, un nuovo sistema di creazione per i regali collezionabili esclusivi, opzioni con emoji e colori per i pulsanti nei bot, e molto altro: telegram.org x.com
Aggiungere o modificare gli orari di lavoro sulla tua Pagina Facebook - it-it.facebook.com facebook