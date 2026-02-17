android aggiunge la funzione di backup locale dei file tramite google drive

Una novità evidenziata dalle note di rilascio più recenti di Google Play services introduce un backup locale dei file per i dispositivi Android, alimentato da Google Drive. L’obiettivo è garantire che i documenti scaricati restino al sicuro e raggiungibili da qualunque dispositivo collegato all’account, offrendo una protezione aggiuntiva oltre alle solite opzioni di archiviazione. backup locale dei file su android: cosa comporta. La funzione descritta protegge i file contenuti nella cartella Download eseguendo un caricamento automatico verso Google Drive, creando una nuova area di archiviazione dedicata. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Spotify ha lanciato una nuova funzione chiamata

Google prepara Handoff, la funzione perfetta per quando Android sarà anche su DesktopAndroid 17 introduce Handoff, funzione di continuità tra dispositivi: come funziona, cosa possono fare le app e quali limiti ci sono ora. smartworld.it

Gemini su Gmail per Android e iOS aggiunge eventi al calendarioGoogle porta su Android e iOS la funzione Aggiungi al calendario con Gemini su Gmail, per creare eventi direttamente dalle email. Google porta su Android e iOS la funzione Aggiungi al calendario con ... punto-informatico.it

L'ultimo aggiornamento di Telegram aggiunge un profondo restyling dell'app Android, ancora più Liquid Glass su iOS, un nuovo sistema di creazione per i regali collezionabili esclusivi, opzioni con emoji e colori per i pulsanti nei bot, e molto altro: telegram.org x.com

