gli usa lavorano a un portale per aggirare la censura ue

La Casa Bianca ha annunciato di sviluppare un portale per bypassare le restrizioni della censura UE, causate dalle nuove normative come il Digital Services Act. Gli Stati Uniti vogliono offrire agli utenti americani un modo più libero di accedere ai contenuti online, senza essere limitati dalle regole europee. Il progetto mira a contrastare le restrizioni imposte dall’Europa, che vengono considerate troppo severe. La decisione arriva in un momento di crescenti tensioni tra Washington e Bruxelles sul controllo dei contenuti digitali.

Un portale online che permetta agli utenti europei e di altri Paesi di accedere a contenuti vietati provenienti dagli Stati Uniti A questo sta lavorando il Dipartimento di Stato americano, in un progetto per combattere quella che definisce la “censura” proveniente non solo da regimi autoritari ma anche dall’Unione europea verso materiali classificati come incitamento all’odio o propaganda terroristica. A riportarlo è Reuters. Secondo le stesse fonti, il sito sarebbe ospitato all’indirizzo freedom.gov e potrebbe integrare una vpn per far apparire la navigazione come proveniente dagli Stati Uniti e l’attività degli utenti sul portale non sarebbe tracciata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

