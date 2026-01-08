L’Ue a due velocità via salvifica per aggirare l’unanimità

L'Unione Europea sta valutando l'adozione di una strategia a due velocità per superare le difficoltà legate all’unanimità, consentendo decisioni più snelle su questioni chiave. Questa proposta mira a facilitare l’azione comune tra gli Stati membri, mantenendo comunque la coesione europea. Un approccio che potrebbe rappresentare un passo importante per affrontare con efficacia le sfide internazionali, garantendo al contempo un equilibrio tra solidarietà e autonomia decisionale.

Al direttore - Quanto sarebbe bello se Landini e compagnia bella scendessero in piazza per solidarizzare con chi, in Iran, tenta di rovesciare un feroce regime teocratico piuttosto che con Maduro? Giulio Franchi Iniziare a scendere in piazza contro i regimi che rendono i sindacati illegali sarebbe non solo una buona idea in senso generale, ma anche un esercizio salutare. Servirebbe a ricordare, per esempio, che esistono allarmi democratici veri, che costano carcere, torture e silenzio forzato, ed esistono allarmi democratici farlocchi, che di solito prosperano nelle democrazie libere, dove manifestare è consentito, dove criticare è legittimo e dove i teorici difensori dei più deboli tendono a usare i lavoratori non per proteggere i loro interessi ma per tutelare un bene più prezioso: le ambizioni dei sindacalisti.

