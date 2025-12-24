Gli Usa negano il visto a Breton accusato di censura verso i social l' Ue | Pronti a reagire

24 dic 2025

Tensione altissima tra Unione europea e Stati Uniti dopo che Washington ha annunciato il divieto di ingresso sul territorio nazionale per l'ex commissario ue per il mercato interno, Thierry Breton occupandosi in particolare di settore e industria, e per altre quattro persone. L'accusa è di aver. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

