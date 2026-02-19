Gli U2 pubblicano a sorpresa l'EP politico Days of Ash | come Bono parla di Israele Palestina Iran ICE e Ucraina

Gli U2 hanno deciso di pubblicare senza preavviso l’EP “Days of Ash”, trattando temi caldi come Israele, Palestina, Iran e Ucraina. Bono canta contro le politiche di ICE e le tensioni nel Medio Oriente, puntando il dito contro le ingiustizie. L’EP, che include anche un featuring con Ed Sheeran, si distingue per il suo tono diretto e senza filtri. La band ha spiegato che il progetto nasce dall’urgenza di esprimere la propria posizione su questioni globali attuali, in modo indipendente dal loro prossimo album ufficiale.

