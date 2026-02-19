Gli U2 hanno pubblicato a sorpresa l’EP Days of Ash sei cartoline da un presente che non vorremmo vivere
Gli U2 hanno deciso di pubblicare inaspettatamente l’EP “Days of Ash”, a causa dei recenti eventi mondiali che li hanno spinti a reagire immediatamente. Il disco contiene sei tracce che riflettono un presente difficile, come “sei cartoline da un presente che non vorremmo vivere”. La band ha spiegato che il progetto nasce dall’urgenza di condividere un messaggio di solidarietà e speranza. Il rilascio ha sorpreso i fan, che ora si chiedono quale sarà il loro prossimo passo.
Gli U2 hanno seguito l’esempio di Bruce Springsteen e della sua Streets of Minneapolis, pubblicando a sorpresa l’EP Days of Ash, presentato come una «risposta immediata agli eventi attuali globali e ispirata alle molte persone straordinarie e coraggiose che combattono in prima linea per la libertà». Il mini-album anticipa un nuovo disco vero e proprio, in prossima uscita, ed è composto, come affermato da Bono Vox, da «sei cartoline da un presente che non vorremmo vivere». Nei cinque brani, la band irlandese attacca l’ ICE, Vladimir Putin e il premier di Israele Benjamin Netanyahu. Quattro tracce parlano di persone (una madre, un padre e una ragazza adolescente), le cui vite «sono state brutalmente stroncate». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In un tempo segnato da guerre e tensioni globali, gli U2 scelgono di non restare in silenzio. Nel giorno del Mercoledì delle Ceneri la band ha pubblicato a sorpresa “Days Of Ash”, un EP di cinque nuove canzoni e una poesia, presentato come una risposta facebook