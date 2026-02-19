Gli studenti del Ferrarin a scuola di legalità con la polizia

I ragazzi hanno partecipato attivamente alla speciale lezione, rivolgendo numerose domande agli agenti sulle modalità di accesso ai ruoli della polizia I ragazzi hanno partecipato attivamente alla speciale lezione, rivolgendo numerose domande agli agenti sulle modalità di accesso ai ruoli della polizia, sulle fasi concorsuali e sulle attività proprie delle specialità che sono state ampiamente illustrate anche mediante la proiezione di video e slide. Sono intervenuti anche i poliziotti della polizia di frontiera in servizio all’aeroporto Fontanarossa, che hanno spiegato ai ragazzi l’attività di controllo dei documenti effettuata quotidianamente durante i loro servizi per garantire la sicurezza di migliaia di passeggeri, con un focus specifico sulle verifiche per far emergere casi di falsi documentali e sulla circolazione dei cittadini dell’area Schengen.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

