Gli Stati Uniti hanno condotto diversi attacchi in Siria

Gli Stati Uniti hanno recentemente condotto una serie di operazioni militari in Siria, colpendo più di 70 obiettivi dell’ISIS con mezzi aerei e terrestri. Queste azioni fanno parte di un più ampio sforzo di contrasto alla minaccia terroristica nella regione. La situazione rimane complessa e in evoluzione, richiedendo attenzione e monitoraggio costante. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito oltre 70 obiettivi dell’ISIS in Siria con aerei da combattimento, elicotteri d’attacco

Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito oltre 70 obiettivi dell' Isis in Siria con aerei da combattimento, elicotteri d'attacco e artiglieria. Il presidente Donald Trump ha definito l'operazione, supportata dalle Forze armate giordane, una «fortissima rappresaglia» contro l'organizzazione terroristica. «Stiamo colpendo con forza le loro roccaforti in Siria, un luogo intriso di sangue e afflitto da molti problemi, ma che ha un futuro promettente se l'Isis verrà debellato». E ancora: «Il governo siriano, guidato da un uomo che sta lavorando duramente per riportare la grandezza in Siria, ci sostiene pienamente.

