Gli Stati Uniti hanno annunciato il trasferimento di centocinquanta detenuti affiliati all’ISIS dalla Siria all’Iraq. L’operazione, comunicata nelle ultime ore, riguarda individui che si trovavano in custodia presso le forze statunitensi nella regione. Questo movimento rientra nelle attività di gestione e controllo dei detenuti affiliati all’ISIS, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la stabilità nella zona.

Nella giornata di ieri, l’esercito degli Stati Uniti ha fatto sapere di aver iniziato il trasferimento di alcuni detenuti, membri dell’ ISIS. Stando alle prime informazioni, li avrebbe condotti dai campi di prigionia della Siria a un luogo segreto in Iraq. Fino ad ora sarebbero solo centocinquanta persone, ma l’iniziativa potrebbe arrivare a coinvolgere oltre settemila miliziani. Fino a qualche giorno fa, erano le Forze Democratiche Siriane (SDF) a controllare e gestire queste prigioni. Dopo l’accordo di cessate il fuoco, tuttavia, i gruppi armati curdi si sono ritirati dal nord-est del Paese, in cui erano stanziati da anni, e i centri di detenzione sono ora nelle mani del governo siriano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti hanno trasferito centocinquanta detenuti legati all’ISIS dalla Siria all’Iraq

Gli Stati Uniti hanno nuovamente bombardato l’ISIS in SiriaSabato 10 gennaio, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi bombardamenti contro lo Stato Islamico in Siria.

Gli Stati Uniti hanno condotto diversi attacchi in SiriaGli Stati Uniti hanno recentemente condotto una serie di operazioni militari in Siria, colpendo più di 70 obiettivi dell’ISIS con mezzi aerei e terrestri.

