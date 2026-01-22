Guerriglia in Centrale messa alla prova e lavori socialmente utili per due minorenni

Due minorenni coinvolti in un episodio di guerriglia presso la Centrale sono stati sottoposti a un percorso di messa alla prova, con una sospensione del processo e l’obbligo di svolgere lavori socialmente utili. Questa misura, della durata di nove mesi, mira a favorire il loro reinserimento e a potenzialmente estinguere i reati commessi, offrendo un’opportunità di riscatto e di responsabilizzazione.

Nove mesi di messa alla prova, sospensione del processo e lavori socialmente utili che potrebbero portare all'estinzione dei reati. Sono queste le decisioni prese dal Tribunale dei minorenni di Milano per i due 17enni arrestati il 22 settembre per resistenza aggravata e danneggiamento per gli.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

