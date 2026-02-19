Gli emigranti della salute

La Lombardia attira ogni anno migliaia di italiani in cerca di cure migliori, a causa di servizi sanitari insufficienti nelle loro regioni d’origine. Le famiglie si spostano spesso dal Sud e dalle isole per affidarsi a strutture di eccellenza nel Nord, dove trovano specialisti e tecnologie avanzate. Questo fenomeno, chiamato “emigrazione sanitaria”, coinvolge principalmente anziani e persone con malattie croniche. Molti affrontano lunghi viaggi e attese per ottenere diagnosi più rapide e trattamenti più efficaci. La migrazione sanitaria si conferma un problema concreto e diffuso nel Paese.

La Lombardia è tra le principali destinazioni della mobilità sanitaria italiana e ogni anno migliaia di famiglie attraversano il Paese per raggiungere gli ospedali di eccellenza del Nord, inseguendo diagnosi e terapie che non trovano nella propria regione. Ma insieme ai viaggi si muovono anche disuguaglianze, costi nascosti e fragilità sociali. A questo tema è dedicato il convegno "Accogliere insieme. L'alleanza tra Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano e A Casa Lontani Da Casa per rispondere ai bisogni della mobilità sanitaria", promosso da "A Casa Lontani Da Casa" e che sarà ospitato il 26 febbraio a Palazzo Isimbardi.