Gli ospedali Ulss 3 in cima alla classifica della salute femminile

Tutti e cinque gli ospedali dell'Ulss 3 veneziana hanno ottenuto il certificato dei tre Bollini Rosa, l'attestato di eccellenza che premia le strutture sanitarie più attente alla donna e alla salute declinate al femminile. L'azienda li ha ricevuti dalla Fondazione Onda nel corso di una cerimonia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Gli ospedali Ulss 3 in cima alla classifica della salute femminile

