Emigranti pordenonesi in lutto | è morta Nerina Mogentale Profizi scienziata di fama internazionale

La comunità pordenonese piange la scomparsa di Nerina Mogentale Profizi, scienziata di grande talento e fama internazionale. La notizia ha colpito molti, soprattutto tra gli emigranti che da anni seguivano con orgoglio il suo percorso. Mogentale Profizi è venuta a mancare lasciando un vuoto nel mondo della ricerca e una lunga lista di riconoscimenti.

L'Efasce - Pordenonesi nel Mondo si unisce al dolore per la perdita di Mogentale Profizi, rinomata scienziata di fama internazionale. Nata a Pravisdomini il 20 giugno 1938 da Giuseppe Mogentale e Marcella Pitton, è scomparsa il 9 febbraio a Tolone in Francia dove era presidente del segretariato.

