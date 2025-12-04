Gli avvisi della giustizia tributaria per i difensori arrivano sull’app Io

Disponibile, sull’applicazione della Pubblica amministrazione, la funzione che notifica la consegna delle Pec con le convocazioni in udienza, semplificando l’accesso al processo telematico. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Processo tributario, avvisi di comunicazione delle Corti di giustizia sull’App Io ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/processo-t… Vai su X

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha annullato gli avvisi di accertamento emessi da Agenzia delle Entrate nei confronti di alcuni ex dirigenti della società ACD Sant'Agata Calcio. - facebook.com Vai su Facebook

Processo tributario: avvisi ai difensori nell'APP IO - disponibile sull' App IO il servizio “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria” ai professionisti incaricati della difesa ... Segnala fiscoetasse.com

Processo tributario: avvisi di convocazioni in udienza su App IO - Dal 3 dicembre 2025, il Ministero dell'Economia lancia il servizio di avvisi delle Corti di giustizia tributaria su App IO, per semplificare il processo tributario. Secondo edotto.com

Le Corti di giustizia tributaria arrivano sull’App IO, come funziona il servizio per ricevere gli avvisi sullo smartphone - Il servizio consente di ricevere un messaggio di avvenuta consegna delle PEC contenenti le convocazioni in udienza inviate dalle segreterie delle Corti di giustizia tributaria ... Secondo msn.com

Processo tributario, avvisi di comunicazione delle Corti di giustizia sull’App Io - Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ... Lo riporta ntplusfisco.ilsole24ore.com

Mef: da oggi avvisi comunicazioni Corti giustizia tributaria su App IO - Il ministero dell'Economia informa che, a partire da oggi, e' disponibile sull'App IO il servizio del dipartimento della Giustizia tributaria denominato 'Avv ... Riporta ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Processo tributario, via libera alle cause online (su Teams): vietato registrare e scrivere in chat. Le nuove regole sulle udienze - Sono in vigore da oggi le regole per svolgere in sicurezza le udienze da remoto, così da garantire a chi è in causa o ... Secondo ilgazzettino.it