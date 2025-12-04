Gli avvisi della giustizia tributaria per i difensori arrivano sull’app Io

Fiscooggi.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disponibile, sull’applicazione della Pubblica amministrazione, la funzione che notifica la consegna delle Pec con le convocazioni in udienza, semplificando l’accesso al processo telematico. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Processo tributario: avvisi ai difensori nell'APP IO - disponibile sull' App IO il servizio “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria” ai professionisti incaricati della difesa ... Segnala fiscoetasse.com

avvisi giustizia tributaria difensoriProcesso tributario: avvisi di convocazioni in udienza su App IO - Dal 3 dicembre 2025, il Ministero dell'Economia lancia il servizio di avvisi delle Corti di giustizia tributaria su App IO, per semplificare il processo tributario. Secondo edotto.com

avvisi giustizia tributaria difensoriLe Corti di giustizia tributaria arrivano sull’App IO, come funziona il servizio per ricevere gli avvisi sullo smartphone - Il servizio consente di ricevere un messaggio di avvenuta consegna delle PEC contenenti le convocazioni in udienza inviate dalle segreterie delle Corti di giustizia tributaria ... Secondo msn.com

avvisi giustizia tributaria difensoriProcesso tributario, avvisi di comunicazione delle Corti di giustizia sull’App Io - Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ... Lo riporta ntplusfisco.ilsole24ore.com

Mef: da oggi avvisi comunicazioni Corti giustizia tributaria su App IO - Il ministero dell'Economia informa che, a partire da oggi, e' disponibile sull'App IO il servizio del dipartimento della Giustizia tributaria denominato 'Avv ... Riporta ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

avvisi giustizia tributaria difensoriProcesso tributario, via libera alle cause online (su Teams): vietato registrare e scrivere in chat. Le nuove regole sulle udienze - Sono in vigore da oggi le regole per svolgere in sicurezza le udienze da remoto, così da garantire a chi è in causa o ... Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Avvisi Giustizia Tributaria Difensori