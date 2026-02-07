Silvia Albano, presidente di Magistratura democratica, dice chiaramente che voterà No al referendum sulla Giustizia. In un'intervista a Fanpage.it, critica la riforma Nordio, che secondo lei mira a indebolire e isolare i magistrati. Albano sottolinea che le correnti non sono un problema e che il vero obiettivo della riforma sembra essere la riduzione del potere dei giudici.

Silvia Albano, presidente di Magistratura democratica, spiega in un'intervista a Fanpage.it perché voterà No al referendum sulla Giustizia: "L'obiettivo della riforma Nordio è sempre più chiaro e questo deve preoccupare tutti. Pretendono che i giudici rispondano non alla legge, ma ai desiderata del governo di turno".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Referendum Giustizia

Silvia Albano, presidente di Magistratura democratica, dice chiaramente che voterà No al referendum sulla Giustizia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Referendum Giustizia

Argomenti discussi: Con il sorteggio perderemo potere; Referendum Giustizia, Silvia Albano: Correnti non sono un virus, Meloni vuole magistrati più deboli e isolati; L’Anm ha colonizzato il Csm con le correnti. Smontata la propaganda del No al referendum; Referendum Giustizia, il PD Empolese Valdelsa sostiene il comitato per il NO.

Referendum Giustizia, Silvia Albano: Correnti non sono un virus, Meloni vuole magistrati più deboli e isolatiSilvia Albano, presidente di Magistratura democratica, spiega in un’intervista a Fanpage.it perché voterà No al referendum sulla Giustizia: L’obiettivo della riforma Nordio è sempre più chiaro e ... fanpage.it

Referendum Giustizia, il PD Empolese Valdelsa sostiene il comitato per il NOIl PD Empolese Valdelsa avvia la mobilitazione per il No. Mazzantini: La democrazia non è un assegno in bianco ... gonews.it

Referendum giustizia, è caos: la Cassazione ammette il quesito dei “15 volenterosi” Gli aggiornamenti - facebook

Ops… la Cassazione accoglie la richiesta popolare del referendum sulla giustizia e cambia il quesito, che conterrà il riferimento agli articoli della Costituzione (ben sette) che vengono modificati dalla riforma. La fretta del governo cattiva consigliera, la forzatura x.com