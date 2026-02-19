Giustizia arriva il ministro Nordio Riforma il punto prima del voto | Focus su principi e finalità

Il ministro Carlo Nordio arriva a Ferrara per parlare della riforma che porta il suo nome. Sabato alle 18.30, al palazzo della Racchetta (in via Vaspergolo 4), si terrà l'evento promosso da Fratelli d'Italia dal titolo 'Le ragioni del sì', alla presenza del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. "Sabato – spiega Alessandro Balboni presidente di Fratelli d'Italia Ferrara – ci troveremo per parlare dell'imminente referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, offrendo l'occasione di ascoltare il ministro Nordio per un momento di approfondimento e confronto sui contenuti e sugli obiettivi della riforma".