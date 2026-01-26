Referendum Giustizia su cosa si esprimerà il Tar domani e cosa cambia per il voto sulla riforma Nordio

Domani il Tar del Lazio deciderà sul ricorso dei 15 giuristi contrari alla delibera del governo che ha stabilito le date del referendum sulla Giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. La decisione influenzerà le modalità e le tempistiche del voto sulla riforma Nordio, incidendo sul processo decisionale e sulla partecipazione degli elettori. La pronuncia del tribunale rappresenta un passaggio importante nel percorso referendario.

Domani il Tar del Lazio esaminerà il ricorso presentato dal comitato dei 15 giuristi per il No contro la delibera del governo che ha fissato il voto sul referendum sulla Giustizia per i prossimi 22 e 23 marzo. Secondo quanto apprende Fanpage.it, il Tar non si pronuncerà sul merito del ricorso, ma si esprimerà nell'immediato sulla richiesta di sospensiva della delibera: così a data del voto potrebbe slittare. Intanto il 28 gennaio il comitato di Guglielmi depositerà le oltre 500mila firme raccolte in Cassazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Spiegazione Referendum sulla Giustizia: cosa prevede, cosa cambia se vince il sì e perché non c'è il quorumIl Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo permette agli italiani di esprimersi sulla riforma dell’ordinamento giudiziario.

Bettini si rimangia la parola sul referendum: “Il voto non è sulla riforma Nordio, ma contro Meloni”Goffredo Bettini ha dichiarato di aver cambiato posizione sul referendum sulla giustizia, precisando che il voto non riguarda la riforma Nordio, ma è una forma di opposizione a Meloni.

