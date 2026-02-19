Referendum giustizia La Russa | Mattarella al Csm? Confrontiamoci sulla riforma
Ignazio La Russa commenta l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Consiglio Superiore della Magistratura in merito al Referendum sulla separazione delle carriere. “Io non sono Mattarella, sono molto molto meno. Ma è quello che vado ripetendo da tempo. La campagna referendaria deve essere condotta sui temi tecnici, relativi al contenuto della riforma. Può piacere o non piacere ma non bisogna travisarla “, ha detto il presidente del Senato parlando dell’appello al rispetto delle istituzioni fatto dal capo dello Stato. “C’è un provvedimento, sottoposto al giudizio degli italiani, che vuole la separazione fra il pm e il giudice e che il Csm sia scelto con sorteggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Referendum sulla giustizia, Mattarella si presenta al Csm (che presiede) e chiede a tutti di abbassare i toniSergio Mattarella ha partecipato per la prima volta a un’assemblea del Consiglio superiore della magistratura, chiamato a discutere il referendum sulla giustizia.
Referendum sulla giustizia, Mattarella si presenta al Csm (che presiede) e chiede a tutti di abbassare i toni. La reazione di Nordio – VideoSergio Mattarella si presenta al Csm per la prima volta in qualità di presidente della Repubblica e chiede di ridurre i toni nel dibattito sulla giustizia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
