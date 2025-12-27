E’ il 14 giugno del 1940 e le truppe del Terzo Reich sfilano in trionfo sugli Champs-Élysées. Nei cinegiornali dell’epoca i francesi piangono lacrime di disperazione. Per sottolineare l’umiliazione, i tedeschi obbligano la delegazione francese a firmare l’armistizio che ufficializzerà l’occupazione nazista della Francia in quello stesso vagone ferroviario del maresciallo Foch in cui, nel 1918, era stato firmato l’armistizio di Compiègne a conclusione della Prima Guerra Mondiale. Poi, giusto perché da buoni tedeschi sono metodici, fanno saltare in aria sia il vagone, sia il monumento a Foch. Il delirio di onnipotenza nazista avrebbe continuato a mietere vittime e mangiarsi territori ancora per un paio d’anni, prima che le sorti della guerra cominciassero ad invertirsi portando la Germania al collasso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Ue bellicista coi tedeschi in prima fila: così si è tradita la missione dei padri fondatori

