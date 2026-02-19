Girelli ha detto addio alla Juventus dopo aver giocato la sua ultima partita con il club, lasciando i tifosi senza parole. La decisione arriva dopo anni di successi e momenti intensi in campo, culminati in questa serata europea contro il Wolfsburg. È stata una partita carica di emozioni, con le lacrime e gli abbracci che hanno riempito lo stadio. La giocatrice ha ringraziato i supporter per il sostegno, lasciando un ricordo indelebile tra le fila bianconere. La sua partenza segna la fine di un’epoca e l’inizio di nuove sfide.

Una serata europei al cospetto dei tifosi ha regalato emozioni che vanno oltre il punteggio sul tabellone. Cristiana Girelli, figura di riferimento del calcio femminile italiano, chiude un capitolo con la Juventus Women, confermando l’impronta di una carriera dedicata al successo. Lo scenario dello Stadium ha amplificato il peso del gesto, trasformando il post partita in un momento di grande valore simbolico. Al fischio finale, lo stadio è diventato un abbraccio collettivo: la bomber bianconera si è diretta verso le tribune gremite, dove i tifosi hanno risposto con un’ovazione prolungata. Sono stati 4. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Girelli saluta la Juventus: il commovente addio ai tifosi dopo la sfida con il Wolfsburg

Girelli saluta la Juventus Women: il gesto emozionante verso i tifosi al termine della sfida con il WolfsburgBarbara Girelli ha salutato i tifosi della Juventus Women al termine della partita contro il Wolfsburg, un gesto spontaneo dopo una sfida intensa.

Girelli ai saluti con la Juventus Women: il gesto nei confronti dei tifosi al termine del match contro il WolfsburgVittoria di misura contro il Wolfsburg ha segnato l’ultimo match di Girelli con la Juventus Women.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.