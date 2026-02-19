Girelli ai saluti con la Juventus Women | il gesto nei confronti dei tifosi al termine del match contro il Wolfsburg

Vittoria di misura contro il Wolfsburg ha segnato l’ultimo match di Girelli con la Juventus Women. Dopo sei stagioni, l’attaccante ha deciso di salutare i tifosi con un gesto spontaneo, ringraziandoli per il sostegno. Al fischio finale, ha attraversato il campo per condividere un ultimo momento di vicinanza con i supporter bianconeri. La partita si è conclusa con un risultato che ha regalato emozioni e ricordi indimenticabili. Girelli lascia il club con un addio carico di affetto e gratitudine.