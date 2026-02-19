Girelli saluta la Juventus Women | il gesto emozionante verso i tifosi al termine della sfida con il Wolfsburg

Barbara Girelli ha salutato i tifosi della Juventus Women al termine della partita contro il Wolfsburg, un gesto spontaneo dopo una sfida intensa. La giocatrice si è avvicinata alla tribuna, ha fatto un sorriso e ha salutato i supporter che l’hanno incoraggiata durante tutta la gara. Questo momento ha emozionato molti presenti, che hanno apprezzato la vicinanza e la spontaneità di Girelli. La scena si è ripetuta anche in altri incontri, mostrando il legame tra calciatrici e pubblico.

Vittoria di misura contro il Wolfsburg ha segnato l'ultimo match di Girelli con la Juventus Women. Juventus Women, col Wolfsburg l'ultima di Girelli? Ecco quanti tifosi sono attesi allo StadiumCristina Girelli potrebbe salutare i tifosi della Juventus Women durante la partita contro il Wolfsburg, che si gioca allo Stadium. Girelli saluta la Juventus, ma è solo una pausa in una storia di grande amoreCon Juventus Women-Wolfsburg è (momentaneamente) finita la grande storia d'amore tra Cristiana Girelli e i bianconeri: la capitana e bandiera è pronta per iniziare una nuova avventura in America. Juventus Women, col Wolfsburg l'ultima di Girelli? Ecco quanti tifosi sono attesi allo Stadium per la gara che vale i quarti di ChampionsL'Allianz Stadium si prepara a una notte da dentro o fuori. #JuventusWomen eliminata dalla #ChampionsLeague Finisce l'avventura delle bianconere in Europa: dopo il pari dell'andata la squadra di Canzi perde 2-0 allo Stadium e saluta la competizione. C'è Alessandro #DelPiero all'Allianz Stadium per la sfida di #UWCL tra #Juventus Women e Wolfsburg