Gios tuona e difende Sighel | Ho l’impressione che i giudici non si rendano conto di quello che fanno

Gios ha criticato duramente la decisione dei giudici contro Pietro Sighel, escluso ingiustamente dalla semifinale dei 500 metri di short track a Milano Cortina 2026. La sua protesta nasce dall'impressione che i giudici non abbiano compreso appieno le conseguenze delle loro scelte. Sighel, atleta italiano, si dice frustrato e deluso per un episodio che ha influito sulla sua gara. La questione, che sta scatenando molte discussioni, resta al centro dell’attenzione nel mondo dello sport. La vicenda continua a far parlare gli appassionati e gli esperti di short track.

Da ieri non si parla d'altro a Milano Cortina 2026. Il controverso comportamento della giuria di danni di Pietro Sighel, ingiustamente fuori nella semifinale relativa alla distanza dei 500 metri di short track, continua a tenere banco in un "day after" a nervi tesi. Come sappiamo, dopo la gara la Federazione Italiana Sport Ghiaccio ha diramato una nota esprimendo sincera preoccupazione per il trattamento della giuria nei confronti dell'atleta. E in attesa della serata finale di domani, quando il talento della Nazionale italiana tornerà per l'ultima volta sul ghiaccio con la staffetta maschile, nel pomeriggio odierno a battere i pugni sul tavolo è stato il numero uno della FISG Andrea Gios che, in una conferenza stampa organizzata a Casa Italia, è tornato sull'accaduto: " Oggi ho parlato con Pietro Sighel, mi sembra sereno, ho visto un post in cui ringraziava tutti – ha detto Gios nelle parole raccolte dall'Agenzia di Stampa ANSA – Questo è l'atteggiamento, io sono amareggiato per quello che è stato fatto sul ghiaccio, ma non solo per ieri, per una serie di episodi consecutivi dove ci sono stati comportamenti contraddittori da parte del giudice ".