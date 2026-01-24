Mattia Casse soddisfatto della sua prova | Ho spinto dall’inizio alla fine Franzoni non si rende conto di quello che ha fatto

Mattia Casse si mostra soddisfatto dopo la sua prova nella discesa di Kitzbuehel, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Il sciador italiano ha dichiarato di aver spinto dall’inizio alla fine, sottolineando anche la percezione di Franzoni riguardo a quanto successo. Questa prestazione testimonia la sua costanza e determinazione nelle gare più impegnative del circuito.

Mattia Casse è soddisfatto dopo la sua prova nella discesa di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026. L’azzurro ha centrato una undicesima posizione sulla Streif con una prestazione di livello e un settore centrale nel quale è risultato uno dei migliori. Una discesa che dà al nostro portacolori risposte importanti dal punto di vista fisico piuttosto che il risultato in sé, in un sabato che si è tinto di azzurro. Al traguardo Mattia Casse ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Raisport, iniziando dall’ottima prova di Giovanni Franzoni che comanda la gara più illustre del mondo: “Sicuramente è andato fortissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Mattia Casse: “Contento di quello che ho messo in campo oggi. Per le Olimpiadi vado avanti per la mia strada”Questa mattina si è disputato il SuperG di Kitzbuehel, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026.

