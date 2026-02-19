Gios difende Sighel | Non accetto che non ci sia un’analisi degli errori da parte dei giudici

Gios critica la decisione della giuria che ha eliminato Pietro Sighel dalla semifinale dei 500 metri di short track, causando proteste nella comunità sportiva. Da ieri, a Milano Cortina 2026 si discute intensamente di questa scelta contestata, che alcuni considerano ingiusta. Sighel, ritenuto vittima di un errore arbitrale, ha subito un’ingiustizia evidente durante la corsa, secondo il suo allenatore. La polemica si infittisce, e molti chiedono chiarimenti ufficiali sui criteri adottati dai giudici. La questione rimane al centro dell’attenzione, con tensioni ancora palpabili.

Da ieri non si parla d’altro a Milano Cortina 2026. Il controverso comportamento della giuria di danni di Pietro Sighel, ingiustamente fuori nella semifinale relativa alla distanza dei 500 metri di short track, continua a tenere banco in un “day after” a nervi tesi. Come sappiamo, dopo la gara la Federazione Italiana Sport Ghiaccio ha diramato una nota esprimendo sincera preoccupazione per il trattamento della giuria nei confronti dell’atleta. E in attesa della serata finale di domani, quando il talento della Nazionale italiana tornerà per l’ultima volta sul ghiaccio con la staffetta maschile, nel pomeriggio odierno a battere i pugni sul tavolo è stato il numero uno della FISG Andrea Gios che, in una conferenza stampa organizzata a Casa Italia, è tornato sull’accaduto: “ Oggi ho parlato con Pietro Sighel, mi sembra sereno, ho visto un post in cui ringraziava tutti – ha detto Gios nelle parole raccolte dall’Agenzia di Stampa ANSA – Questo è l’atteggiamento, io sono amareggiato per quello che è stato fatto sul ghiaccio, ma non solo per ieri, per una serie di episodi consecutivi dove ci sono stati comportamenti contraddittori da parte del giudice “. 🔗 Leggi su Oasport.it

