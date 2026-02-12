Sighel squalificato non ci sta | Decisione senza senso I giudici vedono cose diverse

Sighel non ci sta e dice che la decisione dei giudici è senza senso. L'azzurro, uno dei favoriti nei 1.000 metri, è stato squalificato ai quarti di finale perché secondo la giuria il suo cambio di traccia ha ostacolato Niewinski. Lui si sfoga, parla di grande frustrazione e non comprende come sia stato giudicato.

Pietro Sighel è la faccia triste di serata, in questo gran giovedì dello sport italiano. Sighel era uno dei favoriti per la gara dei 1.000 metri dello short track, il migliore della specialità nelle quattro prove stagionali. A Milano però è uscito presto, già nei quarti di finale. Che cosa è successo? Sighel, con un cambio di traccia irregolare, ha ostacolato il polacco Niewinski, e la giuria ha deciso: l'azzurro squalificato, il polacco ammesso alle semifinali. Inutile quindi la parte finale del quarto di finale di Sighel, controllato e chiuso davanti al cinese Sun Long e al lettone Roberts Kruzbergs. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

