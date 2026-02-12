Pietro Sighel si scaglia sui giudici | Il polacco ha detto che non ero da squalifica Vedono cose diverse…

Pietro Sighel si scaglia contro i giudici dopo la squalifica nel quarto di finale dei 1.000 metri. Il velocista italiano ha commentato che il giudice polacco gli ha detto che non era da squalifica, ma le decisioni sono state diverse. Sighel non ha nascosto la delusione e si è lamentato del fatto che, secondo lui, ci siano state interpretazioni differenti da quelle che si aspettava. La polemica resta aperta, e ora si attende una spiegazione più dettagliata da parte degli organizzatori.

Pietro Sighel non ha digerito del tutto la squalifica che gli è stata comminata al termine del suo quarto di finale della gara dei 1.000 metri dello short track valevoli per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il trentino, che partiva con il chiaro intento di mettersi al collo una medaglia individuale, dopo l’oro nella staffetta mista, ha danneggiato il polacco Michal Niewinski, prendendo una posizione in modalità non regolare. Nonostante avesse tagliato il traguardo in prima posizione davanti al cinese Long Sun e al lettone Roberts Kruzbergs, dopo pochi istanti è arrivata la squalifica che ha estromesso il nostro portacolori da una gara che poteva vederlo nuovamente protagonista. 🔗 Leggi su Oasport.it

