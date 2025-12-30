Il giorno della Manovra rincari in arrivo la donna senza nome trovata morta seminuda e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è martedì 30 dicembre 2025.La manovra economica diventa leggeLa Camera ha confermato la fiducia chiesta dal governo sulla manovra economica. Il voto finale si terrà oggi. L'approvazione, a un. 🔗 Leggi su Today.it
Manovra al traguardo, il testo arriva in aula al Senato. I prossimi passaggi; Il giorno della Manovra, rincari in arrivo, la donna (senza nome) trovata morta seminuda e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata; Manovra 2026: tutte le nuove tasse in arrivo; Manovra, aumenti contrattuali detassati per 3,8 milioni di dipendenti.
Manovra, rush finale alla Camera. Entro domani via libera definitivo - Il testo, arrivato blindato dal Senato, è approdato ieri in Aula a Montecitorio, dove il governo ha posto la fiducia. tg24.sky.it
Manovra, le misure in arrivo tra vincitori e vinti - I debiti maturati dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 potranno essere estinti attraverso la nuova Rottamazione quinquies, che prevede ... ansa.it
Tasse, bonus e misure per le famiglie: ecco la manovra Meloni, tutte le novità 2026 - La legge di bilancio vale circa 18,7 miliardi e il cuore politico è tutto nel taglio dell’Irpef per i redditi medi. today.it
Passa in Aula alla Camera l'ordine del giorno della Lega alla manovra per sterilizzare l'aumento dell'età pensionabile. Il governo ha dato parere favorevole al testo #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2025/12/29/passa-lordine-del-giorno-della-lega- - facebook.com facebook
La #Lega presenta un ordine del giorno alla Manovra, all'esame dell'Aula della Camera. Il testo "impegna il governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a sospendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica" l'inc x.com
