Il giorno della Manovra rincari in arrivo la donna senza nome trovata morta seminuda e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco le principali notizie per iniziare la giornata: oggi è martedì 30 dicembre 2025. In evidenza, il giorno della Manovra con possibili rincari, la scoperta di una donna trovata morta seminuda e le altre notizie da conoscere per essere aggiornati.

Manovra, le misure in arrivo tra vincitori e vinti - I debiti maturati dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 potranno essere estinti attraverso la nuova Rottamazione quinquies, che prevede ... ansa.it

Tasse, bonus e misure per le famiglie: ecco la manovra Meloni, tutte le novità 2026 - La legge di bilancio vale circa 18,7 miliardi e il cuore politico è tutto nel taglio dell’Irpef per i redditi medi. today.it

Passa in Aula alla Camera l'ordine del giorno della Lega alla manovra per sterilizzare l'aumento dell'età pensionabile. Il governo ha dato parere favorevole al testo #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2025/12/29/passa-lordine-del-giorno-della-lega- - facebook.com facebook

La #Lega presenta un ordine del giorno alla Manovra, all'esame dell'Aula della Camera. Il testo "impegna il governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a sospendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica" l'inc x.com

